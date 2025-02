Sporting-Dortmund, il pronostico... va contro le quote

In serata tocca anche a Sporting-Dortmund con i portoghesi qualificati con gli stessi punti (11) di chi è stato anche eliminato (sono andati avanti per la miglior differenza reti) e i tedeschi che sono rimasti a un punto soltanto da chi si è qualificato direttamente agli ottavi (ne avevano 15 contro i 16 di chi è arrivato tra i primi otto).

Comparazione quote: Under 2,5

I BVB nella fase campionato non hanno mai pareggiato realizzando 22 reti e subendone 12 mentre l’undici di Lisbona di pareggi ne ha collezionati un paio ma, soprattutto, ha chiuso con 13 reti all’attivo e 12 al passivo.

Il Dortmund in campionato è precipitato a metà classifica e, probabilmente, punterà tutto sulla Champions. L’esito del match di stasera è incerto, forse l’Under 2,5 (in controtendenza anche rispetto a come la pensano le quote) ci potrebbe stare. Su Cplay e Begamestar l'Under 2,5 si gioca a 1.91, a 1.90 invece su Zona Gioco.