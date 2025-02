Pronostico Bruges-Atalanta, segno 2 ad alta quota

Si è trattato di un regalo, da parte dello Stoccarda o del Psg non è facile dirlo, ma alla fine il Bruges , pur andando ko contro il Manchester City , ha trovato la qualificazione. A scapito dello Stoccarda, a cui sarebbe bastato un pareggio contro il Psg per andare avanti a braccetto con i parigini e invece è finito ko (1-4) liberando (e regalando ai belgi) un posto in questi playoff .

Vince l'Atalanta? Che quota per il "2" bergamasco

Adesso proseguire non sarà facile perché il sorteggio ha messo di fronte l’ultima delle qualificate contro la prima delle non qualificate direttamente agli ottavi, ovvero l’Atalanta. Una formazione, quella bergamasca, che ha chiuso al nono posto andando a pareggiare 2-2 a Barcellona dopo aver perso (2-3), nella fase “campionato”, soltanto contro il Real Madrid. La formazione di Gasperini in 8 gare, ha realizzato la bellezza di 20 reti incassandone 6 mentre il Bruges di reti ne ha messe a segno soltanto 7 subendone 11.

La “Dea” è finita al primo posto per punti conquistati in trasferta (10 come conseguenza di 3 vittorie e un pareggio) e, quindi, l’impegno di stasera per la squadra belga è davvero difficile. E, come se non bastasse, l’Atalanta all’ultima uscita in campionato ha strapazzato 5-0 il Verona al Bentegodi. Al Breydel Stadion impossibile non partire con il “2” che, tra l’altro, ha anche una quota molto interessante: si trova a 2.37 sulla lavagna Cplay, a 2.35 su Snai e a 2.30 su Bwin.