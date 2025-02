Pronostico Monaco-Benfica, Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

A volte ritornano. Non solo la sfida tra Manchester City e Real Madrid (per la quarta edizione di Champions di fila) ma anche quella tra Monaco e Benfica già disputata (era il 27 novembre dello scorso anno) nella fase “campionato” di questa nuova competizione continentale.

Comparazione quote: Under 2,5

All’epoca finì con la vittoria in trasferta dei portoghesi per 3-2, un ko (il primo) che faceva seguito a un pareggio e tre vittorie grazie ai quali l’undici del Principato fino a quel momento viaggiava nelle zone più alte della classifica. Poi, dopo questa sconfitta ne sono arrivate altre due (doppio 0-3 prima a Londra contro l’Arsenal e poi a Milano contro l’Inter) con in mezzo il successo (decisivo per la qualificazione) di misura (1-0) con l’Aston Villa. Il Benfica pure era partito bernissimo con un doppio successo su Stella Rossa prima e, soprattutto, Atletico Madrid (4-0) poi.

Tutto sembrava vanificato dai ko successivi per mano di Feyenoord, Bayern ma poi la vittoria proprio a Montecarlo, aveva ridato speranze ai portoghesi. Tutto fatto? Macché, a sorpresa è arrivato il pareggio a Bologna contro gli emiliani praticamente già eliminati a cui ha fatto seguito la sconfitta interna (4-5) contro il Barcellona per cui la qualificazione è arrivata soltanto all’ultimo incontro, quello vinto a Torino (2-0) contro la Juventus.

Stasera, con il passaggio del turno che si deciderà dopo il match di ritorno, probabilmente le due squadre agiranno con maggiore cautela e allora, dopo il pirotecnico 2-3 dell’andata, stavolta potrebbe scapparci un più razionale Under 2,5. Un esito pagato 2.25 da Cplay e Planetwin, 2.20 invece da Bwin.