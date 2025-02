Pronostico Celtic-Bayern, tedeschi favoriti ma occhio agli scozzesi

Goal e Over 2,5: le quote

Il Celtic, però, a Glasgow ha vinto 3 delle sue partite disputate pareggiando la quarta ma, soprattutto, realizzando sempre almeno una rete. Anche se nelle quattro trasferte della prima fase di questa Champions i tedeschi non hanno brillato (soltanto una vittoria contro lo Shakhtar) è evidente che adesso, con l’eliminazione diretta, le cose cambiano. Il Bayern parte favorito e, per esserlo deve segnare. Se anche gli scozzesi in casa possono riuscire nell’impresa di realizzare almeno una rete allora va da sè che, alla fine, ci potrebbero essere sia il “Goal” che l’Over 2,5. Una combo offerta a 1.83 da Cplay e Begamestar, a 1.88 da Sisal.