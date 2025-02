Milan, assalto al Feyenoord; la Dea nel fortino belga: le chances di vittoria delle italiane

Per guadagnarsi un posto negli ottavi di Champions , il Milan di Conceiçao dovrà superare l’esame Feyenoord . Una squadra che ha chiuso al 19° posto con 13 punti la “League Phase” e 21 gol subìti, peggior difesa tra le 24 ancora in lizza nel torneo. In più, il recente esonero (avvenuto un po’ a sorpresa) del tecnico Priske potrebbe destabilizzare un po’ l’ambiente.

Gimenez segna alla sua ex squadra? E Leao...

Per i rossoneri un’avventura dai due volti, iniziata male (due sconfitte) e poi decollata (cinque vittorie), prima del passo falso di Zagabria all’ultima giornata. Nei due precedenti tra le due compagini ha segnato solo una di loro: al 41%, secondo gli esperti SisalTipster, almeno una tra Feyenoord e Milan resterà a secco di gol. Per la vittoria del match il Milan è accreditato di un 42%, il pareggio (in trasferta il Diavolo non divide la posta dal 9 novembre) si attesta sul 27%. Feyenoord e Milan hanno colpito due legni a testa nel corso del torneo, che al “De Kuip” possa tremare un palo o una traversa è un’ipotesi al 48%. Nella sfida persa malamente dagli olandesi contro il Lilla si sono visti ben due autogol (entrambi di Trauner, difensore del Feyenoord). Un’autorete nella sfida di Rotterdam si verificherà all’11%. Appena il tempo di cambiare maglia e Santiago Gimenez potrebbe subire colpire al cuore la sua ex squadra: il messicano è proposto marcatore al 40%. L’arrivo del nuovo bomber e di Joao Felix vuol dire aumento della concorrenza interna, uno stimolo in più per Rafa Leao (a segno con uno stacco di testa imperioso, contro l’Empoli, da subentrato): gol o assist del portoghese al 46%. La difesa rossonera dovrà guardarsi dal brasiliano Paixao, gol al 23%, attaccante che ha già segnato un gol alla Roma nei playoff di Europa League dello scorso anno.

Bruges-Atalanta, difesa contro attacco

La prima delle escluse dagli ottavi contro l’ultima delle ammesse agli spareggi. L’Atalanta di Gasperini fa visita al Bruges, che con 7 gol segnati ha il peggior attacco tra le 24 ancora in lizza per vincere la “Coppa dalle grandi orecchie”. Si tratta del primo scontro diretto tra le due formazioni, anche se i belgi in questo torneo hanno già incontrato il Milan in trasferta (sconfitta per 3-1) e la Juventus in casa (0-0). Al “Jan Breydel Stadion” vincerà l’Atalanta al 46% secondo gli esperti SisalTipster, chances fissate al 26% per il Bruges che davanti al suo pubblico ha battuto Sporting e Aston Villa, ma perso nettamente col Borussia Dortmund. Occhio al dato. In Champions League, al “Jan Breydel Stadion”, nessuno è riuscito ad andare a segno in entrambi i tempi contro il Bruges. L’ipotesi che possa riuscirci l’Atalanta, abbattendo così il fortino belga, è proposta al 29%. Gara da giocare con pazienza e intelligenza, magari sfruttando il contributo-gol di un giocatore subentrato dalla panchina: al 36%. Un penalty nel match invece si trova al 32%. Hans Vanaken è il veterano della squadra di casa, è al 34% l’ipotesi che possa incidere nel match con gol o assist. Nelle fila della Dea occhi inevitabilmente puntati su De Ketelaere. Inevitabilmente, sì, perchè è proprio con il Bruges che il trequartista della Dea si è messo in luce, attirando le attenzioni del Milan che lo ha così portato in Italia. CDK proverà a brillare al cospetto della sua ex squadra (al netto delle sue condizioni fisiche, da valutarne quindi la presenza in campo), che possa riuscirci con gol o assist è uno scenario proposto al 45%. Chi potrebbe prendere parte al match, anche per uno spezzone di partita, è Lazar Samardzic. Occhio alla sua qualità, gol o assist sono al 34%. Dopo il “poker” rifilato al Verona, l’osservato speciale nelle fila dell’Atalanta sarà inevitabilmente Mateo Retegui. Il cannoniere azzurro che sblocca la sfida contro il Bruges è un’ipotesi stimata al 21%.

Celtic mai vittorioso nei quattro precedenti con il Bayern Monaco

Un pareggio e tre sconfitte. Questo lo score del Celtic con il Bayern Monaco, 12° al termine della fase campionato della nuova Champions League. Occhio però al fattore “Celtic Park” dove gli scozzesi hanno ottenuto dieci dei dodici punti disponibili, battendo 3-1 un’altra squadra tedesca, il Lipsia. Di contro c’è un Bayern che guarda con ottimismo a questo doppio confronto, forte delle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque giornate.

Secondo gli esperti SisalTipster sarà vittoria bavarese al 70%, le chances di successo del Celtic scendono drasticamente al 13%. Il Bayern, forte del suo maggior tasso tecnico, proverà a ipotecare il passaggio del turno già stasera. Il Celtic che non segna è un’eventualità fissata al 38%. Arbitro al monitor VAR per vederci chiaro su un episodio controverso? Per questo scenario la percentuale è fissata al 30% Davanti il Bayern ha una folta batteria di fantasisti dietro al corazziere Harry Kane (6 gol nel torneo). Tra loro, Jamal Musiala è un candidato forte a lasciare il segno con gol o assist, al 54%. L’ex juventino Coman ha messo il punto esclamativo nella sfida vinta con lo Slovan Bratislava, è indicato al 26% un suo gol contro gli scozzesi. L’attacco del Celtic parla un po’ meno giapponese dopo l’addio della punta Furuhashi, destinazione Rennes. Il peso dell’attacco dovrebbe quindi essere sulle spalle di Adam Idah, il quarto centro del nazionale irlandese in questa Champions League è proposto al 23%. Ventuno reti in Bundesliga, altre sei in Champions League. Stagione ad alti livelli per Harry Kane, che vuole trascinare i suoi agli ottavi con altri gol pesanti. Secondo gli esperti SisalTipster il bomber inglese del Bayern ha il 26% di possibilità di essere eletto “Miglior giocatore in campo” del match contro il Celtic.

Monaco-Benfica, ben cinque gol nel recente scontro diretto

Stasera al “Louis II” di Monaco va in scena il primo round di un doppio confronto che si preannuncia equilibrato. Monaco e Benfica si sono già sfidate in questa location nella “fase campionato” (27 novembre) e a spuntarla sono stati i lusitani: 3-2. Le due squadre si erano affrontate anche nel 2014 e le cose non andarono meglio per i francesi: 0-0 in casa e ko per 1-0 a Lisbona. Per il match di stasera gli esperti SisalTipster vedono favoriti i monegaschi, accreditati di un 41% di possibilità di vittoria. Il “bis” del Benfica è invece proposto al 32%. Altra partita frizzante, con tanto di “ribaltone”? Uno scenario che viaggia al 15%, è stimata al 26% invece la possibilità di assistere ad un gol segnato da fuori area. Il Benfica può contare sulla vena realizzativa di bomber Pavlidis, il greco mette nel mirino il sesto centro (al 36%) nel torneo. Bottino di due gol (più un assist) per Takumi Minamino, ala giapponese del Monaco. Uno che può dar fastidio con i suoi guizzi alla difesa del Benfica, tanto che un suo gol è indicato al 23%.