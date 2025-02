Pronostico AZ Alkmaar-Galatasaray, parola d'ordine: equilibrio

Era il 28 novembre, quinta giornata della fase “campionato” di questa Europa League , quando AZ Alkmaar e Galatasaray si sono trovati uno di fronte all’altro. Il match si chiuse con il risultato di 1-1 ma, come talvolta nel calcio accade, la sorte ci ha messo lo zampino e allora nei playoff il... bis è servito!

Comparazione quote: esito Goal

Le due squadre si sfideranno nuovamente, stavolta per cercare di staccare il biglietto per gli ottavi. Gli olandesi, nelle otto partite di questa competizione, hanno realizzato e incassato lo stesso numero di reti (13) mentre la formazione turca può proporre un bottino di 19 reti messe a segno e 16 subìte. Quanto basta per ipotizzare, dopo il “Goal” dello scorso novembre, un altro “Goal” anche questa sera. Un esito quotato a 1.50 da Cplay, a 1.47 da Zona Gioco e a 1.46 da Bwin.