Playoff di Europa League, ecco il pronostico di Porto-Roma

Probabilmente, per molti, alla vigilia il Porto era una delle squadre che in Europa League poteva agevolmente rientrare tra e prime otto. E invece, alla fine della fase “campionato”, i portoghesi si sono ritrovati addirittura diciottesimi con un solo punto in più rispetto a chi è stato invece eliminato.

Vince... la prudenza?

Affronteranno allora la Roma che ha sicuramente di che rammaricarsi. All’Olimpico i giallorossi hanno vinto tre delle quattro partite disputate pareggiando solo la prima contro l’Athletic Bilbao. In trasferta, invece, il bilancio è stato disastroso con due pareggi e due ko con il primo di questi, in Svezia, contro l’Elfsborg (0-1) eliminato da questi playoff.

Il consueto (e utile) sguardo alle reti dice che il Porto in Europa League ha segnato finora 13 volte subendo 11 gol mentre la Roma ha 10 reti al suo attivo contro le 6 al passivo. In questa sfida, dove ci sarà da giocare anche il ritorno, sarà fondamentale per entrambe le squadre non pregiudicare in questi primi novanta minuti il passaggio del turno.

Ci sarà quindi una certa cautela da entrambe le parti con l’undici di casa che proverà a fare qualcosa in più ma senza scoprirsi troppo. L’idea, allora, sarebbe quella di guardare in direzione dell’Under 2,5. Un esito quotato a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Bwin e Planetwin.