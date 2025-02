Pronostico Twente-Bodo Glimt, attenzione alle sorprese

In serata tocca anche a un’altra squadra olandese, il Twente che, qualificatosi grazie ad una differenza reti minima, ospita i norvegesi del Bodo/Glimt che, al contrario, sono rimasti fuori dai primi otto solo per la differenza reti peggiore rispetto ai Rangers.

Entrambe a segno

Il Twente in campionato ha realizzato la bellezza di 44 reti incassandone 30 mentre nelle 8 sfide europee ha fatto registrare soltanto 8 reti all’attivo e 9 al passivo. Il Bodo/Glimt, che il suo campionato lo ha vinto (il primo dicembre scorso l’ultima gara che ha fissato a 71 le reti realizzate contro le 31 subìte) qui in Europa è andato in rete 14 volte ed ha preso gol in 11 occasioni.

La compagine norvegese riesce spesso a sorprendere e anche qui, a Enschede, potrebbe fare il colpaccio. A prescindere dal “2”, offerto mediamente a 3.50, anche questa è una partita dove entrambe le squadre potrebbero andare a segno almeno una volta. Il “Goal”, allora, diventa l’esito più adatto alla situazione: quota 1.56 su Cplay e Netwin, 1.53 su Planetwin.