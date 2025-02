Quote e pronostico di Bologna-Torino: due squadre "esperte" in materia di...

Undici pareggi in 23 partite per il Bologna , dieci pareggi in 24 giornate per il Torino . Dopo la Juventus (che di pareggi ne collezionati 13) sono loro le squadre con più segni “X” all’attivo e stasera saranno di fronte per l’anticipo di Serie A .

Per le quote è match da 1 ma...

Gli emiliani sono in piena corsa per conquistare un posto in Europa (sono ottavi a pari merito con il Milan a -4 dalla Fiorentina ma hanno, però, una gara da recuperare) mentre i granata viaggiano abbastanza serenamente a metà classifica senza troppe possibilità di raggiungere un traguardo prestigioso ma anche senza troppe preoccupazioni visto che sono abbastanza distanti dalla terz’ultima.

Il Bologna ha fin qui messo a segno 35 reti e ne ha incassate 27 mentre il Torino di reti ne ha segnate in tutto 25 e ne ha prese 28. Nel match di andata i rossoblù si sono imposti all’Olimpico per 2-0 e in casa hanno sempre realizzato almeno una rete ad eccezione dello 0-0 maturato alla 7ª giornata con il Parma.

Il Torino ha sempre segnato nelle prime 4 trasferte, è rimasto a secco consecutivamente sui campi di Roma, Juventus e Genoa per poi tornare ad andare in rete almeno una volta nelle ultime 4 esibizioni lontano dal proprio stadio. Per le quote è più “1” ma il “Goal” sembra una validissima alternativa. Uno sguardo alle quote, Cplay e Begamestar bancano il Goal a 2.17, 2.10 l'offerta di Bwin e 2.05 quella di William Hill.