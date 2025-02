Man City-Newcastle e Tottenham-Man United: quote e consigli su cosa giocare

La sfida più interessante della prossima giornata di Premier League è sicuramente Manchester City-Newcastle . I “Citizens” sono reduci da un super capitombolo in casa dell’ Arsenal e hanno necessità di ritrovare gioco ma, soprattutto, risultati (nel frattempo si è aggiunto anche il rocambolesco 2-3 contro il Real Madrid in Champions League).

Il Newcastle è tutto tranne che un esempio di regolarità. Vince le ultime quattro gare in trasferta (batte e elimina anche i “Gunners” nella recente semifinale di EFL Cup) ma poi perde le ultime due in casa contro Bournemouth e Fulham. L’1 del City, raramente così ben pagato, non può essere ignorato: si gioca a 1.90 su Cplay, a 1.87 su Snai e a 1.82 su Bwin.

Pronostico Tottenham-Man United

I numeri dicono che, in Premier League, Tottenham e Manchester United hanno vinto solo un terzo delle partite giocate. Campionato dunque deludente per Spurs e Red Devils, di fronte domenica pomeriggio a Londra.

Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due formazioni, i due precedenti (campionato e EFL Cup) hanno visto trionfare il Tottenham per 3-0 e 4-3. Londinesi di poco favoriti per la terza vittoria di fila a spese dello United: Cplay banca l'1 a 2.42 e il "2" a 2.65; per Goldbet e Lottomatica la vittoria degli Spurs vale 2.40 contro il 2.65 previsto per il blitz dei Red Devils. Sulla carta le reti non dovrebbero mancare, tanto che la “combo” Goal+Over 2,5 è offerta a 1.60 da Cplay e Begamestar mentre scende a 1.55 sulla lavagna Elabet.