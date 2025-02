Serie A, pronostico Atalanta-Cagliari: il consiglio arriva dalle statistiche

Il sabato di Serie A (25ª giornata) si apre con Atalanta-Cagliari . La Dea non vince in casa dal 22 dicembre (3-2 all'Empoli) ma si è portata a meno cinque dal primo posto in classifica , occupato dal Napoli . Complici gli impegni di chi sta davanti, questo può essere un turno favorevole alla Dea per accorciare ulteriormente le distanze dai partenopei e dall' Inter . A Bergamo, infatti, arriva un Cagliari che ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (tre pareggi e cinque sconfitte nel periodo), contro il fanalino di coda Monza .

Atalanta, un paio di esiti sono "ritardatari"

Uno sguardo alle statistiche, che permettono di individuare un paio di dati interessanti per i pronostici. Innanzitutto, nelle ultime sette partite di Serie A giocate dai bergamaschi non si è mai visto il segno 1: ovvero, nell'arco temporale considerato l'Atalanta non ha mai vinto in casa nè perso in trasferta. Non solo. Le undici partite casalinghe della Dea sono quasi sempre state spettacolari e ricche di gol ma nessuna, curiosità, è terminata con 4 reti esatte al 90'.

In sede di pronostico è doveroso dar conto innanzitutto della quota prevista per il segno 1, quello considerato più probabile anche dai bookmaker: è offerto a 1.46 da Cplay, a 1.43 da Eurobet e a 1.42 da Snai.

In secondo luogo, si può valutare la possibilità di un match che termina con un minimo di tre e un massimo di cinque reti. L'esito che fotografa questa possibilità è il Multigol 3-5: è reperibile a 1.87 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.82 su Eurobet.