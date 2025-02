Serie A, il "tris" è servito! Il pronostico di Fiorentina-Como, Udinese-Empoli e Monza-Lecce

Fiorentina-Como alle 12.30, Monza-Lecce e Udinese-Empoli alle 15. Un "tris" di partite che offre diversi spunti utili per i pronostici . In rapida successione, ecco una breve analisi partita per partita, corredata dai consigli per le scommesse .

Fiorentina-Como, lariani altalenanti in trasferta

La Fiorentina dopo aver perso per 2-1 sul campo dell'Inter torna a giocare nel suo stadio dove ha fatto registrare ben sette successi in dodici match. Rendimento molto altalenante per il Como in trasferta, il segno 1 (al netto dell'assenza di Kean nelle fila dei viola) è quello più accreditato nelle stime dei bookmaker: vale 2 per Cplay e Begamestar, 1.95 per Eurobet e Snai. In casa i viola hanno fatto registrare l'Over 2,5 ben 9 volte in 12 incontri. Almeno tre reti totali si giocano a 1.85 su Cplay, a 1.81 su Zona Gioco e a 1.80 su Planetwin.

Monza-Lecce, il pronostico della sfida salvezza

Il Monza ha esonerato Bocchetti, richiamando Nesta in panchina. Ai brianzoli (due sole vittorie in questo campionato) serve una scossa per cercare di raggiungere la zona salvezza. Da provare la doppia chance 1X al triplice fischio dell'arbitro. Il Monza che vince o pareggia è un'opzione proposta a 1.44 da Cplay, a 1.43 da Snai e a 1.41 da Sisal.

Udinese-Empoli, friulani sulla carta favoriti

L'Udinese ospita un Empoli che non sta attraversando di certo il suo momento migliore: sette scnfitte e due pareggi nelle ultime nove giornate. Oltretutto, la situazione infortunati complica i piani della squadra di D'Aversa, sfavorita nei pronostici. Va detto però che l'Udinese ha vinto solo una delle ultime sette sfide giocate in casa: 3-2 al Venezia, con grandi sofferenze. Occhi puntati allora su una "combo": 1X+Multigol 1-4: a 1.45 per Cplay e Begamestar, 1.44 per Elabet.