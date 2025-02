Pronostico Barcellona-Rayo, tre punti e primato per Lewandowski e compagni? Le quote...

Blaugrana super favoriti

Il Barcellona però, approfittando del contemporaneo pareggio delle due di Madrid, vincendo intravede la possibilità di tornare in vetta. Un’impresa sicuramente possibile per cui ok, allora, al segno “1” con l’Over 2,5 (ma anche il Goal) in alternativa o in abbinamento.

Per Cplay la vittoria dei blaugrana vale 1.21, contro l'1.20 di Bwin e l'1.19 di Snai. Probabile, secondo i bookmaker, anche l'Over 2,5 che si trova a 1.30 sulle lavagne di Cplay e Betsson, a 1.27 su Sisal.