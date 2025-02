Pronostico Lucchese-Perugia, l'esito da provare è...

Doppio appuntamento questa sera con il girone B della Serie C che propone un paio di posticipi interessanti sia in chiave salvezza che in chiave playoff.

Massimo due reti totali? Ecco quanto paga l'Under 2,5

La Lucchese, ai margini della zona playout, riceve il Perugia che naviga appena tre lunghezze più sopra. Di fronte due squadre che non sono un esempi di regolarità, anzi tutt’altro. La Lucchese, nelle ultime cinque esibizioni, ha fatto registrare un paio di vittorie, un paio di sconfitte e un pareggio mentre il Perugia, dopo aver battuto il Carpi (1-0) ha raccolto soltanto altri due punti nelle quattro gare successive.

A prescindere dai risultati quello che colpisce di queste due squadre è il bottino delle reti. I toscani ne hanno messe a segno 26 (e ne hanno incassate 42) mentre gli umbri hanno 28 reti all’attivo e 30 al passivo. Se si considera che entrambe hanno fin qui disputato 26 partite non serve la calcolatrice per rendersi conto che la media è di una rete a partita per gli uni e pochissimo di più di una rete a partita per gli altri.

Con un riferimento del genere (e con una certa difficoltà a inquadrare il match visto lo “score” complessivo di entrambe), alla fine è forse l’Under 2,5 l’esito sul quale conviene puntare. Su Cplay questo esito è reperibile a 1.67, a 1.63 invece su Bwin e a 1.57 sulla lavagna Zona Gioco.