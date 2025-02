Pescara-Ascoli, ecco a chi vanno i favori del pronostico

Nel girone B di Serie C l’altra sfida della serata è Pescara- Ascoli dove la formazione di casa è in piena corsa per un posto negli spareggi promozione (ha buone chances di entrare direttamente agli ottavi o ai sedicesimi) mentre quella ospite, pur non potendosi definire “salva”, è a distanza di sicurezza dalle posizioni più pericolose della classifica .

Ecco il segno che si lascia preferire

Il Pescara poteva avere una collocazione anche migliore ma è incappato in una frenata che ha portato tre pareggi in quattro partite dopo le quali, all’ultima uscita, è tornato finalmente alla vittoria (2-1 a Carpi). L’Ascoli nelle ultime cinque giornate ha vinto soltanto una volta mentre, per il resto, ha messo insieme tre ko e un pareggio.

Gli abruzzesi non sono proprio una macchina da gol anche se 32 reti sono riusciti a metterle a segno, 32 proprio come le reti fin qui incassate dai marchigiani (che ne hanno realizzate 30). La difesa del Pescara rientra tra quelle più solide del torneo (21 le reti al passivo) e, tirando le somme, è proprio in direzione della formazione di casa che sembrano andare i favori del pronostico con il segno “1” (appoggiato anche dalle quote) che si candida all’uscita. La vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.90 da Cplay, a 1.88 da Eurobet e a 1.85 da Bwin.