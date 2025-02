Pronostico Bayern-Celtic, missione (quasi) impossibile per gli scozzesi

Tra le sfide di Champions in programma stasera c'è Bayern-Celtic , gara che all’andata si è chiusa, come previsto, 2-1 per i tedeschi. Se il Celtic, però, nella fase “campionato” ha sempre segnato almeno una rete in casa (e lo ha fatto anche dopo con il Bayern) non è certo riuscito a fare lo stesso in trasferta visto che nelle quattro gare lontano da Glasgow ha messo a segno solo 3 reti, una nell’1-7 col Dortmund e due nel 2-4 con l’ Aston Villa .

Due esiti sono pressochè obbligati

I bavaresi, nelle 4 gare europee in casa, hanno sempre vinto realizzando 14 reti e incassandone solo 3. Se poi si aggiunge che in Bundesliga sono primi in classifica con 65 reti all’attivo (di cui 37 all’Allianz Arena) e, per di più, sono imbattuti nel proprio stadio (10 vittorie e 1 pareggio) ecco che il compito del Celtic appare non solo difficile ma quasi proibitivo. Nel calcio tutto è possibile ma qui, in sede di pronostico, non ci si può scostare dall’1 e dall’Over 2,5. La combo che lega i due esiti vale 1.44 per Cplay e Begamestar, su Eurobet l'offerta scende a 1.35.