Come finisce Milan-Feyenoord? I bookmaker non hanno dubbi: ecco le quote

Un risultato che può essere ribaltato ma che costringerà i rossoneri a condurre una gara d’attacco permettendo agli olandesi di ripartire non appena se ne presenterà l’occasione. Se si guarda in dettaglio il cammino della squadra di Sergio Conceiçao nella fase “campionato” si scopre che in casa ha perso soltanto all’esordio contro il Liverpool ma poi ha infilato tre vittorie nelle tre partite rimanenti. Da sottolineare poi che in queste sfide a San Siro ha sempre realizzato almeno una rete (anche nell’1-3 coi “Reds”). Doveroso anche accennare al fatto che, ad eccezione dell’1-0 al Girona, nelle altre tre esibizioni la difesa rossonera ha sempre raccolto, almeno una volta, il pallone nella propria rete.

In quest’ottica attenzione però al Feyenoord che nelle quattro gare esterne della prima fase di questa Champions ha realizzato in tutto 10 reti (ne ha anche incassate 12), andando sempre a bersaglio almeno una volta. Riepilogando il Milan ha le carte in regola per ribaltare il risultato e, anche per le quote, è favorito in sede di pronostico. Il segno 1 rossonero vale 1.37 per Cplay, 1.36 per Bwin e 1.33 per Bet365. Il “Goal”, tra l’altro in lavagna con un premio più alto, rappresenta sulla carta una validissima (forse addirittura più valida) alternativa. Almeno una rete per pafrte è un'ipotesi offerta a 1.75 da Cplay, a 1.73 da William Hill e a 1.72 da Zona Gioco.