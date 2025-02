Champions League, una "combo" per Psg-Brest

Quote ok per Kvara e compagni

Il risultato dell’andata (3-0 per i parigini in trasferta) sembra un macigno impossibile da muovere per il Brest che ha già incontrato tre volte il Saint Germain (due volte in campionato più l’andata di questo playoff) non solo vincendo in tutte e tre le occasioni ma rifilandogli la bellezza di 11 reti incassandone 3.In Ligue 1, dove il Psg comanda la classifica con 10 punti di vantaggio sulla seconda, il Brest ha ben 24 lunghezze in meno rispetto alla formazione guidata da Luis Enrique e anche questo dato fornisce una indicazione chiara su come potrebbe andare a finire la partita di stasera.

Nel calcio tutto è possibile ma ipotizzare una sorpresa al Parco dei Principi diventa davvero azzardato.In sintonia con le quote non sembra si possa prescindere dal segno “1” e dall’Over 2,5. Per chi vuole provare questa combo, l'offerta di Cplay e Begamestar è pari a 1.47 mentre sulla lavagna di Elabet l'offerta scende a 1.44.