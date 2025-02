Pronostico Ajax-Union SG, altra vittoria per Farioli? Ecco cosa dicono le quote

Il 2-0 in Belgio dell’andata mette in discesa il discorso qualificazione per l’ Ajax . Tra gli olandesi e gli ottavi di finale di Europa League ci sono soltanto i novanta minuti di questa sera quando la Royale Union scenderà in campo allla Johan Cruijff Arena nel tentativo di ribaltare il risultato.

Per i bookie è match da segno 1

Un’impresa a dir poco complicata visto che i “Lancieri” sono primi in classifica nel loro campionato dove hanno vinto le ultime sette partite di fila. Il Saint Gilloise, nel campionato belga, occupa la terza posizione e, forse con la testa rivolta al retour match con l’Ajax, qualche giorno fa ha perso in casa contro il modesto Mechelen.

Nella fase “campionato” l’Ajax, in casa, ha sempre realizzato almeno una rete (in totale ne ha messe a segno 12 incassandone 4) mentre la Royale Union, sempre in quella prima fase, ha vinto in una sola occasione perdendo le altre 3 gare esterne con un bottino totale di 3 reti all’attivo e 5 al passivo.

Con questi numeri le chances di successo dell’undici di Amsterdam si rafforzano ulteriormente con il segno “1” che non dovrebbe tradire le attese. La vittoria olandese è pagata 2.10 da Cplay e Begamestar, 2.05 invece da Eurobet e Snai.

Vale la pena ricordare che anche il pareggio basterebbe a far andare avanti gli olandesi e con l’Union che proverà a recuperare il risultato l’ipotesi di almeno una rete da parte degli ospiti non è da escludere. Allora occhio al “Goal” che potrebbe “coprire” più di una specifica situazione. Uno sguardo alle quote: Cplay banca l'esito Goal a 1.62, contro l'1.61 di Bwin e l'1.58 di Planetwin.