Pronostico Venezia-Lazio, le statistiche individuano un doppio "ritardo"

Il Venezia è penultimo in classifica, ha il terzo peggior attacco della Serie A e non vince dalla 17ª giornata: 2-1 al Cagliari . Morale? La Lazio di Baroni , a quota 46 punti come la Juventus , non deve fidarsi e giocare al massimo la sfida di oggi alle 15 contro gli uomini di Eusebio Di Francesco .

Lazio favorita, ecco la migliore quota per il segno "2"

La Lazio vanta il terzo miglior attacco della Serie A ma senza l'infortunato Castellanos deve trovare soluzioni alternative per colpire la retroguardia del Venezia, che in 12 gare casalinghe ha segnato 12 gol subendone 15.

Curioso come i lagunari abbiano collezionato l'Under 2,5 in sette delle ultime otto partite di campionato, la Lazio invece ha idee diverse: cinque Over 2,5 di fila. Vale poi la pena ricordare che insieme a Como e Inter, la Lazio è una delle tre squadre a non aver ancora pareggiato per 0-0 in campionato. Infine, "primato" tutto biancoceleste, Zaccagni e soci non hanno ancora pareggiato in trasferta: sette successi e cinque sconfitte.

Match dal pronostico sulla carta favorevole alla Lazio, una cui vittoria è offerta a 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Snai e a 1.64 da Zona Gioco. Under 2,5 oppure Over? Alla luce dei dati sopra riportati meglio... una via di mezzo. Il Multigol 2-4 è proposto a 1.51 da Cplay e Begamesta, a 1.52 da Eurobet.