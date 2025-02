Parma-Bologna, quote e pronostico del derby emiliano

Il debutto di Cristian Chivu (scelto come sostituto dell' esonerato Pecchia ) avviene in occasione del derby con il Bologna . La squadra di Vincenzo Italiano arriva all'appuntamento con 41 punti, dunque con legittime ambizioni europee. Ducali invece inchiodati a quota 20, il che vuol dire terz'ultimo posto.

Il Bologna segna uno o due gol? Ecco le quote

Solo la Juventus in questo campionato ha pareggiato di più rispetto al Bologna, che in trasferta fa registrare una media di un segno X ogni due partite. Sono diciotto i gol segnati dai felsinei lontano dal Dall'Ara, sempre diciotto quelli subìti e... diciotto anche quelli segnati dal Parma al Tardini (23 quelli incassati). Gli unici ko esterni rimediati dal Bologna sono arrivati per mano di Napoli e Lazio (doppio 0-3), nell'ultima trasferta Castro e compagni hanno pareggiato 0-0 a Lecce. In precedenza, due gol segnati all'Inter, altrettanti a Torino e Juventus.

Evidente come il Bologna abbia le carte in regola per colpire la retroguardia del Parma, con Chivu che verosimilmente proverà a compattare i suoi in un momento così delicato. La giocata che potrebbe valere la pena provare in Parma-Bologna è dunque il Multigol Ospite 1-2: a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su Eurobet.