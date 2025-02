Como-Napoli, Goal o No Goal? Ecco cosa dicono le statistiche

Napoli 2, Como ... 1. Non è il risultato della sfida di oggi a ora di pranzo ma è il totale delle volte che i partenopei, in questo campionato, non hanno segnato in trasferta e i lariani non sono andati a rete almeno una volta in casa.

All'andata finì 3-1 per il Napoli, e oggi...

Stavolta, dunque, si parte dalla fine con il “Goal” che sembra essere l’esito più probabile nel match del Sinigaglia. Come se non bastasse la squadra di Antonio Conte viene da 5 esiti “Goal” consecutivi e l’idea che possa aggiungerne un altro appare tutt’altro che remota. I partenopei continuano la sfida a distanza con l’Inter e il risultato di oggi appare fondamentale per affrontare al meglio lo scontro diretto coi nerazzurri in programma sabato prossimo.

Il Napoli non vince da 3 partite di fila (3 pareggi) mentre il Como, dopo aver rimediato 3 ko uno dietro l’altro, è andato a vincere a Firenze nell’ultimo turno. All’andata la sfida del Maradona finì 3-1 per gli azzurri con il “Goal primo tempo” (1-1 il parziale al 45’). Un esito che la squadra allenata da Cesc Fabregas ha fatto registrare in tutto 4 volte mentre il Napoli ha fatto annotare il “Goal primo tempo” una volta di più (5 in tutto di cui 3 nelle ultime 5 esibizioni). Nel secondo tempo, invece, il “Goal” al Como manca da 5 gare mentre McTominay e compagni hanno centrato il “Goal secondo tempo” soltanto due volte, contro la Lazio nell’ultimo turno e a Bergamo contro l’Atalanta 5 giornate fa.

Nel match di oggi, l'esito Goal è quotato a 1.94 da Cplay e Begamestar, a 1.90 da Bwin e a 1.85 da William Hill.