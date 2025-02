Siviglia-Maiorca, chi vince tra Lukebakio e Muriqi? Ecco il pronostico

Maiorca, in trasferta manca...

Gli andalusi in casa segnano e subiscono poco, il che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'Under 2,5. Del Maiorca merita risalto il fatto che in trasferta non abbia ancora pareggiato (cinque vittorie e sei sconfitte), rendimento dunque altalenante che complica un po' le cose in sede di pronostico.

Da seguire la sfida nella sfida tra Lukebakio (10 gol) e l'ex laziale Muriqi (6 centri), quest'ultimo autore di una doppietta che ha spianato la strada ai suoi nel match vinto contro il Las Palmas.

Negli ultimi sei precedenti casalinghi con il Las Palmas, si registrano cinque vittorie del Siviglia e un pareggio. Il segno 1 è quello più probabile secondo i bookmaker, con Cplay e Begamestar concordi a 2.10 e Bwin fermo a 2. Il primo segno X in trasferta del Maiorca, invece, vale 3.15 per Lottomatica e Planetwin, 3.10 per William Hill.

In una sfida che si preannuncia combattuta ed equilibrata può essere opportuno valutare un esito "Multi chance". L'esito "X primo tempo o X finale" si gioca a 1.70 su Cplay, a 1.57 su Sisal e a 1.55 su Eurobet.