Pronostico Crystal Palace-Aston Villa, intriga un'opzione da 3 volte la posta

Crystal Palace, da 17 giornate di fila manca...

Alcune annotazioni in questa sfida sono doverose. Il Palace da 17 turni non fa registrare l’1 al 45’ (ovvero in casa non va al riposo in vantaggio e in trasferta non chiude “sotto” nel punteggio la prima frazione di gioco). Sempre il Palace, nelle ultime 8 gare interne, ha vinto soltanto una volta (contro il Southampton) mentre l’Aston Villa, nelle ultime 8 esibizioni in trasferta, ha vinto soltanto in casa dell’Everton. Le motivazioni suggerirebbero il “2” ma stuzzica, non poco, l’idea “1 primo tempo”. Questo esito è offerto a 3.05 da Cplay e Begamestar, a 3 da Bwin e William Hill.