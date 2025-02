Inter-Lazio, il pronostico: in campionato 6-0 per Inzaghi e stasera...

Inter ko a San Siro solo nel derby

All’esordio in questa competizione i nerazzurri hanno fatto fuori l’Udinese (2-0) e sulla loro strada trovano adesso la Lazio che, neanche a farlo apposta, ha staccato il biglietto per questo penultimo quarto di finale eliminando (3-1) proprio la squadra di Antonio Conte.

Al Meazza l’undici di Simone Inzaghi, tra tutte le competizioni, ha perso soltanto il derby con il Milan del 22 settembre scorso collezionando, per il resto, ben 14 vittorie e 3 pareggi. Un rendimento decisamente notevole che crea sicuramente qualche grattacapo in più ai biancocelesti i quali, pur disimpegnandosi bene lontano dall’Olimpico, non hanno certo numeri analoghi in trasferta.

In campionato Inter e Lazio si sono incontrate all’Olimpico (6-0 per i nerazzurri) e hanno rispettivamente messo a segno 59 e 47 reti (primo e terzo attacco del torneo) e, visto che stasera chi vince si qualifica, è facile prevedere una sfida dove entrambe le squadre cercheranno di andare a segno. Una classica situazione da esito “Goal”. Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.80 dal bookmaker Cplay, a 1.78 da Zona Gioco e a 1.72 da Planetwin.