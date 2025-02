Pronostico Tottenham-Manchester City, "Spurs" a caccia del poker ma...

Tre partite (le ultime tre) vinte di fila! In questo campionato al Tottenham non era mai successo e, a prescindere dal valore degli avversari (per la cronaca, nell’ordine, Brentford, Manchester Utd e Ipswich), questo è comunque un risultato che fa notizia.

Segno "2" a quota alta

Il poker sulla carta appare assai difficile perché, in questo turno infrasettimanale di Premier League, a Londra arriva il Manchester City che aveva dato l’impressione di essersi ripreso ma si trattava, appunto, soltanto di una impressione. Guardiola, infatti, nelle ultime tre di campionato è stato battuto dall’Arsenal e dal Liverpool con, in mezzo, il doppio ko per mano del Real Madrid che gli è costato l’eliminazione prematura in Champions League.

Le attenuanti ai “Citizens” non mancano (qui sì che il valore degli avversari fa la differenza) e allora ecco che, tornando al discorso del “poker”, il desiderio di rivincita di Haaland e compagni sarà verosimilmente una caratteristica fondamentale da qui alla fine della stagione. A partire proprio da questa trasferta sul campo del Tottenham dove per i padroni di casa si intravede uno stop alla loro recente serie positiva.

Gli “Spurs” in casa hanno sempre realizzato almeno una rete ad eccezione dello 0-1 per mano dell’Arsenal alla 4a giornata. Il segno “2” del City paga doppio (non capita spesso) e questa è una occasione che non ci si può far scappare. Magari in abbinamento con il “Goal”, per questo esito però la quota scende: a 1.32 su Cplay, a 1.30 su Planetwin e Zona Gioco.