Coppa d'Olanda, migliori quote e pronostico di Heracles-AZ Alkmaar

Un giovedì senza competizioni europee è quello giusto per lasciare spazio alle coppe nazionali . Tra quelle in programma stasera spiccano la Knvb Beker (Coppa d’Olanda) e la Taça de Portugal (Coppa di Portogallo) che sono praticamente entrate nel vivo della manifestazione.

Nei Paesi Bassi va in onda la seconda semifinale che mette di fronte Heracles e Alkmaar. Una sfida in novanta minuti che non sembra proibitiva per l’AZ, anzi tutt’altro. I biancorossi sono reduci dalla qualificazione in Europa League a spese del Galatasaray e in campionato occupano il terzo posto a braccetto con Feyenoord e Utrecht. L’undici di Almelo è invece quart’ultimo, con soli 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima (ovvero quella che il regolamento prevede che debba giocare lo spareggio per restare in Eredivisie).

In campionato le due squadre si sono già affrontate (ad Alkmaar, nello scorso dicembre, l’AZ ha vinto per 1-0) e adesso si ritrovano di fronte per giocarsi l’accesso alla finale della Coppa d’Olanda. L’Heracles è arrivata a questo punto battendo formazioni di categoria inferiore ad eccezione del quarto di finale dove ha eliminato (2- 0) l’Utrecht. L’Az, invece, fatto il contrario battendo prima Groningen (3-1) e Ajax (2-0) per poi trovare, nei quarti, i Quick Boys fatti fuori con un netto 3-1. E’ vero che l’Utrecht in Eredivisie ha gli stessi punti dell’Alkmaar ma il divario tra AZ e Heracles sembra netto e la semifinale di stasera sembra proprio all’insegna del “2”.

