Pronostici Premier League, West Ham batte Leicester? Cosa dicono le quote

Comparazione quote: segno "1"

Le due squadre sono apparentemente vicine in classifica (un paio di posizioni) ma lontanissime (le “Foxes” sono penultime con 17 punti mentre gli “Hammers” ne hanno 30 e hanno poche preoccupazioni). Va detto poiche nel turno precedente il West Ham è andato a vincere per 1-0 in casa dell'Arsenal secondo in classifica, il Leicester invece (59 gol al passivo) è stato battuto per 4-0 in casa dal Brentford.

I numeri spingono dunque il pronostico verso il segno 1: 1.73 l'offerta di Cplay, Planetwin e Betsson. Il 2 del Leicester invece è pagato 4.50 da Lottomatica, 4.40 da Snai e 4.33 da Bwin.