Bologna-Milan, obiettivo Europa: statistiche e consigli su cosa giocare

L'esito che sembra più adatto è...

Entrambe le squadre sono a quota 41 punti in classifica, a una lunghezza dalla Conference League e, addirittura, a -6 dall’Europa League. Ovvio, dunque, che entrambe hanno assoluto bisogno dei punti in palio al Dall’Ara per cercare di ritrovare un posto che vale l’Europa.

Gli emiliani nell’ultimo turno sono stati battuti a Parma per 2-0 ma il Milan non ha fatto meglio. Ha chiuso 1-2 a Torino contro i granata confermando che non ha ancora risolto i suoi problemi (come qualcuno aveva creduto dopo la conquista della Supercoppa). In campionato il Bologna ha fin qui realizzato 38 reti incassandone 31, più o meno come i rossoneri che hanno 37 reti all’attivo contro le 26 al passivo. Un bottino che determina valori simili per le due squadre in fatto di esiti “Goal” complessivi (14 di cui 7 in casa per gli emiliani, 13 di cui 8 in trasferta per Pulisic e compagni) e addirittura identici se si guarda agli “Over 2,5” (13 ciascuno di cui 5 in casa per il Bologna, 8 in trasferta per il Milan).

Necessità di vincere (e quindi di segnare) più i numeri legati alle marcature... il “Goal” sembra essere di conseguenza l’esito più adatto a questo recupero. Su Cplay e Begamestar il Goal si gioca a 1.75, a 1.73 invece su Zona Gioco e a 1.69 su Planetwin.

L’ultima annotazione statistica che vale la pena evidenziare (ognuno potrà poi decidere se e come utilizzarla) riguarda il segno “2” alla fine del primo tempo da parte dell’undici di Conceiçao che non si fa vedere da ben 14 partite di fila (niente vantaggio dopo 45’ al Meazza e mai sotto in trasferta all’intervallo).