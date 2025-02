Pronostico Stoccarda-Bayern Monaco, "poker" bavarese all'andata e stasera... combo!

Una combo a quota 1.80

E’ doveroso sottolineare come alla MHPArena lo Stoccarda ha sempre realizzato almeno una rete tranne che nello 0-1 rimediato con il St.Pauli mentre i bavaresi in trasferta pure sono finora sempre andati a segno almeno una volta ad eccezione dell’ultima “fuori” a Levekusen (0- 0).

All’andata, all’Allianz Arena, finì 4-0 per Coman e compagni per cui, nei limiti del possibile (pochi, per la verità) lo Stoccarda vorrà rifarsi. Il “Goal” dovrebbe starci, l’Over 2,5... pure. La combo che lega i due esiti vale 1.81 per Cplay e Begamestar, 1.77 invece per Eurobet.