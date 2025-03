Pronostico Monaco-Reims, per i bookie si parte dal segno "1"

In Ligue 1 stasera il Monaco riceve il Reims . La squadra di casa lotta per un posto Champions e l’altra, quart’ultima, deve fare il possibile per non retrocedere.

Segno 1 a quota contenuta e allora...

Allo stadio Louis II, però, le chances del Reims sembrano minime visto che non vince da ben 12 partite di fila nell’arco delle quali ha messo insieme soltanto 5 punti. La squadra del Principato in trasferta mostra grossi limiti (nelle ultime 6 ha raccolto 2 punti, uno dei quali proprio nell’andata a Reims) ma in casa va a gonfie vele (nelle ultime 6 gare interne ha sempre vinto andando ko 2-4 solo con il Psg).

I monegaschi di reti ne fanno (45 all’attivo) e ne prendono (31 al passivo) ma il Reims è decisamente meno prolifico (26 reti realizzate). Il Monaco viene da 8 esiti Over 2,5 e 8 esiti Goal consecutivi e, prima o poi, questa striscia deve interrompersi. Stasera al segno “1” (che non paga moltissimo) si potrebbe pensare di affiancare, allora, o l’Under 2,5 o il No Goal o, perché no, tutti e due. Uno sguardo alle quote: su Cplay e Netwin l'Under 2,5 si gioca a 2.62, a 2.57 invece su Zona Gioco. Il No Goal paga 2.07 su Cplay, 2.06 su Betsson e 2.05 su Bwin.