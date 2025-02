Pronostico Fiorentina-Lecce, occhio al dato dei salentini in trasferta

Tre sconfitte di fila , come quelle che ha rimediato nelle ultime tre giornate, la Fiorentina in questo campionato non le aveva mai fatte registrare. Un blackout che ha fatto precipitare i viola ai margini delle posizioni che valgono l’Europa anche a una certa distanza da Lazio e Juventus che al momento sono quelle che si contendono il quarto posto (ultimo che vale la Champions).

Per le quote Fiorentina favorita

Nell’anticipo di stasera al Franchi arriva il Lecce che all’ultima uscita è stato battuto di misura in casa dall’Udinese restando quindi inchiodato nei pressi della terz’ultima (+4 sull’Empoli) e con la necessità di far punti per non trovarsi in una situazione ancora peggiore.

A questo proposito vale la pena sottolineare subito come i pugliesi, nonostante la posizione di classifica, in trasferta non hanno mai chiuso in svantaggio il primo tempo se non nelle due gare esterne milanesi (contro Inter prima e Milan poi) di inizio stagione. Un segno “1” al 45’ che il Lecce non ha fatto vedere neanche nelle ultime 5 gare al Via del Marecosì che adesso è da 10 incontri di fila che questo esito non risponde all’appello. Per le quote è la Fiorentina a partire favorita e, dopo 3 ko consecutivi, potrebbe effettivamente tornare al successo, magari chiudendo in vantaggio anche il primo tempo. Per chi vuole provare l'1 primo tempo, Cplay e Begamestar lo pagano 2.37, offerta che scende a 2.30 su Bwin e William Hill.