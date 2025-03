Pronostico Sassuolo-Pisa, il dato sui primi tempi dei toscani è sorprendente!

All'andata 3-1 per il Pisa e oggi...

Dopo 19 partite (un girone intero, in pratica) i neroverdi sono tornati a non segnare in virtù dello 0-0 contro la Sampdoria. Gli uomini di Pippo Inzaghi invece hanno battuto in rimonta la Juve Stabia (3-1). Il Sassuolo non è solo attacco: nelle ultime quattro giornate, infatti, Berardi e compagni non hanno subìto gol.

Il Pisa, curiosità, da undici giornate non subisce gol nel primo tempo e addirittura da venti non va in svantaggio all’intervallo. Da valutare l'ipotesi che, in questa sfida, il Sassuolo possa segnare almeno una rete nei primi 45’: a 1.82 su Cplay e Begamestar, a 1.78 invece su Eurobet.

All'andata il Pisa ha vinto per 3-1 e quella è stata una delle tre sole sconfitte rimediate in campionato dal Sassuolo. Un altro esito Goal è offerto a 1.83 da Cplay, a 1.81 da Zona Gioco e a 1.77 da Eurobet.