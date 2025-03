Pronostico Atalanta-Venezia, ecco cosa giocare per superare quota 5

Risultato esatto primo tempo: occhio al...

Si tratta di una sfida solo apparentemente “facile” per Gasperini, che al Gewiss non vince in campionato dal 22 dicembre: 3-2 all'Empoli. A Bergamo il Cagliari (altra squadra che lotta per salvarsi), giocando una partita accorta, ha strappato uno 0-0 preziosissimo. Non a caso, in trasferta (con più spazi a disposizione) Retegui e compagni hanno potuto sprigionare tutta la loro potenza dilagando contro Verona ed Empoli: doppio 5-0.

I lagunari non vincono da nove giornate (4 pareggi e 5 ko) ma sono diversi i rimpianti per Di Francesco, che in trasferta deve ancora festeggiare il primo successo. La Dea non subisce reti da tre giornate, un altro No Goal vale 1.60 per Cplay, Begamestar e Bwin. Occhio al "ritardo". Con il Cagliari in campo non si è ancora mai visto il risultato esatto di 2-0 al primo tempo. Uno score di questo tipo, a metà gara, è proposto a 5.10 da Cplay, Begamestar e Planetwin.