Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: impegno al top o testa all'Europa? Per i bookie...

C'è un risultato gradito ad entrambe: ecco quale

Si tratta del confronto tra la terza e la quarta in classifica nonchè tra due formazioni che subiscono pochi gol (e ne segnano anche parecchi). All’andata ha vinto 1-0 l’Atletico Madrid con gol vittoria di Correa al 92’ e quella è stata una delle tre sconfitte rimediate dai baschi in questo campionato. Da segnalare che Inaki Williams e compagni non perdono dalla 9ª di campionato, da lì in poi 9 vittorie e 7 pareggi. Un bel biglietto da visita.

In casa i Colchoneros "rispondono" con uno score (invidiabile) di 9 vittorie e 4 pareggi, di sconfitte neanche l'ombra.

Altri spunti utili per i pronostici. Nelle trasferte del Bilbao l’esito Goal sta diventando una costante e va segnalato anche il comune gradimento per il risultato esatto 1-1, centrato 6 volte a testa dalle due formazioni.

Secondo i bookmaker ha più chances di vincere la squadra di Simeone: il segno 1 vale 2.05 per Cplay e Begamestar, 2 per Snai e William Hill. Il successo ospite è pagato 3.65 da Lottomatica, 3.60 da Bwin e 3.50 da Bet365.

I prossimi - importantissimi - impegni in Europa rispettivamente contro Real Madrid e Roma potrebbero in parte condizionare questa sfida. Per le quote (forse non è un caso) l'Under 2,5 risulta più probabile dell'Over, visto che massimo due reti si giocano a 1.64 su Cplay e Betsson, a 1.63 su Bwin.