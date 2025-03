Pronostico Monza-Torino, Vanoli all'U-Power Stadium per interrompere il "digiuno"

Il primo lunch match domenicale del mese di marzo è Monza-Torino . La situazione dei brianzoli (nonostante il ritorno in panchina di Nesta ) non migliora, anzi si aggrava col passare delle settimane: ultimo posto in classifica e quart'ultima piazza sempre più difficile da raggiungere. Il Toro ha risollevato il morale tornando a battere una "big" (non capitava dalla 2ª di campionato, 2-1 all'Atalanta), 2-1 al Milan grazie anche ad un monumentale Milinkovic-Savic .

Chance Toro, quota interessante per il "2" granata

La missione adesso per il Torino è ritrovare una vittoria esterna che manca da metà dicembre, 1-0 all'Empoli con un eurogol di Che Adams, che sembra pienamente recuperato per questo incontro. Vietato fermarsi dunque per i granata, anche in chiave gol: nelle ultime sette giornate i piemontesi hanno sempre realizzato minimo una, massimo due reti. Lo stesso non si può dire del Monza, penultimo attacco del torneo e capace di segnare solo due gol nelle ultime sei giornate.

Insomma, sulla carta ci sono tutti i presupposti per dare fiducia alla truppa di Vanoli, appoggiata anche dai bookmaker. Per Cplay e Begamestar il "2" granata" vale 2.03, a 3.85 invece il successo brianzolo. Su Sisal il segno 2 è reperibile a 1.95 contro il 4.25 previsto per l'1 del Monza; Netwin infine recita: segno 2 a 2.10, vittoria Monza a 3.95.