Napoli-Inter, sfida alla pari. Lautaro favorito in chiave "MVP"

Chi vince, Var, marcatori: le percentuali

Negli ultimi due precedenti l’equilibrio l’ha fatta da padrone, tanto che un altro pareggio è stimato al 31% dagli esperti SisalTipster. Al successo dei nerazzurri (un punto nelle ultime tre trasferte) va un 40% mentre a disposizione degli azzurri (bocciati negli esami casalinghi con Atalanta e Lazio) c’è un 29%. Partita che si preannuncia ricca di episodi, al 30% Doveri verrà richiamato al Var mentre un penalty è al 32%. Sfida tra giganti quella tra Lautaro e Lukaku, ex compagni con il nerazzurro addosso. Un gol del Toro al Maradona è al 33%, il belga è dato al 30%. Lautaro è tra i favoriti in chiave “MVP” del match: sarà lui al 18%. Per Conte e Inzaghi sarà un match sentitissimo, secondo gli esperti SisalTipster al 23% saranno ammoniti.

Milan, cinque successi di fila a San Siro con la Lazio

Un Milan ferito dall’ennesimo flop stagionale (1-2 nel recupero con il Bologna) ospita la Lazio. Entrambe puntano al quarto posto, rispettivamente a otto e due punti di distanza. I rossoneri inseguono il sesto successo consecutivo al Meazza contro i biancocelesti, che in trasferta hanno pareggiato un solo match su tredici. Secondo gli esperti SisalTipster la vittoria del Milan si verificherà al 46%, la Lazio insegue con un 27%. Match delicatissimo per l’ex Conceiçao, al 23% il tecnico portoghese riceverà un’ammonizione. Chi può tirare il Diavolo fuori dai guai con le sue giocate è Christian Pulisic, marcatore al 30%. Sponda Lazio, anche nelle giornate meno brillanti Mattia Zaccagni fa sempre la sua parte. Al 20% il capitano biancoceleste (rigorista, come l’americano) troverà la via del gol.

Roma-Como, duello fantasia Soulé-Nico Paz

Dieci risultati utili in campionato lanciano, secondo gli esperti SisalTipster, la Roma di Ranieri verso la vittoria (50%) contro il Como (23%). Occhio però, i lariani hanno battuto il Napoli e hanno inflitto ai giallorossi l’ultima sconfitta del loro campionato (2-0 al Sinigaglia). Possibile che entrambe vadano a segno, al 51%, con chances al 36% di veder esultare un giocatore subentrato dalla panchina. Dybala va gestito ma il Soulè visto all’opera di recente merita fiducia: gol o assist al 36%. Nico Paz è il pericolo numero uno per la difesa capitolina, gol o assist del gioiello del Como al 36%.

Juventus-Verona, a Torino i precedenti sono a tinte bianconere

Precedenti a senso unico, a Torino, in Juventus-Verona. I bianconeri si aggrappano alla tradizione favorevole con gli scaligeri per ripartire dopo l’eliminazione shock in Coppa Italia. Secondo gli esperti SisalTipster sarà vittoria della Juve al 75%, meno accreditata l’ipotesi (17%) del pareggio n° 14 in campionato della Vecchia Signora. Hellas a secco in 5 delle ultime 8 giornate, al 58% Suslov e compagni non segneranno allo Stadium. Fondamentale per Thiago Motta ritrovare i gol di Kolo Muani, marcatore al 49%. Sponda Verona, c’è aria di cartellino per il difensore Dawidowicz: al 30%.

Atalanta-Venezia, lagunari mai vittoriosi in trasferta

Per lo scudetto c’è anche l’Atalanta, lo dice la classifica. Per approfittare dello scontro diretto Napoli-Inter, però, la Dea deve fare quello che (al Gewiss) non le riesce dal 22 dicembre: vincere.

I bergamaschi negli ultimi 4 precedenti con il Venezia hanno vinto con almeno due gol di scarto, un successo degli uomini di Gasperini è indicato all'80% dagli esperti SisalTipster. Il primo colpo esterno in campionato dei lagunari invece raccoglie un modesto 6%. Partita adatta agli “stoccatori”? Un gol da fuori area è visto al 30% mentre al 48% verrà colpito almeno un legno. Nelle fila degli ospiti il più ispirato sembra Nicolussi Caviglia, marcatore al 12%. La Dea ha più frecce per colpire ma contro il Cagliari (0-0) ha sbattuto su un muro. E allora occhi puntati su Mario Pasalic, centrocampista col vizio del gol: un sigillo del croato è proposto al 26%.

L'analisi SisalTipster di altre due gare della 27ª giornata

Buona la prima per Chivu al debutto sulla panchina del Parma: 2-0 al Bologna e quart’ultimo posto che al momento vorrebbe dire salvezza. Gli emiliani sono chiamati a confermarsi contro l’Udinese, che naviga tranquilla a metà classifica forte dei 10 punti ottenuti nelle ultime 4 giornate. Per gli esperti SisalTipster l’Udinese è in pole position per la vittoria, al 53%, più staccato il Parma (20%) che lontano dal Tardini ha vinto solo a Venezia. A campi invertiti un clamoroso 3-2 per l’Udinese, maturato in rimonta dopo lo 2-0 con cui il Parma era andato al riposo. Un altro “Ribaltone” è proposto al 12%. Il “caso Lucca” sembra rientrato e l’attaccante potrebbe timbrare il cartellino: un suo gol è al 36%. Come Lucca anche Bonny andò a segno all’andata, una rete del francese è al 26%.

Bologna-Cagliari, pareggio "vietato"? Lo dice la storia

Il successo sul Milan manda il Bologna a meno cinque dalla Juve. L’Europa è più che mai un obiettivo per i ragazzi di Italiano, alle prese con il Cagliari. Negli ultimi 8 scontri diretti, sottolineano gli esperti SisalTipster, non si sono visti pareggi. Al 25% il Dall’Ara ospiterà un risultato di parità, mentre al Bologna va un 59% di possibilità di vincere. Tre “rossi” a testa finora per le due squadre, al 19% si vedrà un’espulsione nel match. Nella sfida potrebbe risultare decisiva l’imprevedibilità di Dominguez e Coman. L’ipotesi “gol o assist” per loro vale, rispettivamente, 39% e 24%.