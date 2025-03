Pronostico Roma-Como, il "feeling" dei lariani suggerisce un particolare esito

Se poco tempo fa sembrava un miraggio, ora è un obiettivo concreto. Cosa? Il sesto posto in classifica per la Roma di Ranieri, alle prese con un Como che la scorsa settimana ha giustiziato il Napoli di Conte. Match per nulla banale dunque per i giallorossi, anche vista l’incombenza della sfida in Europa League con l’Athletic Bilbao.