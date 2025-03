Pronostico Genoa-Empoli, ben pagato il gol dei toscani. E nel primo tempo...

In campionato un declino inesorabile, poi è arrivato il lampo in Coppa Italia: vittoria ai rigori con la Juve e approdo in semifinale. Si parla dell'Empoli di D'Aversa, che in Serie A non vince da 11 giornate (9 ko e 2 pareggi). Oggi alle 15 i toscani sfidano in trasferta il Genoa, che con 30 punti in classifica può dirsi quasi salvo.