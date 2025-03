Pronostico Milan-Lazio, ultima chiamata per i rossoneri: le quote

Fuori dalla Champions e a meno otto dal quarto posto, dopo il ko nel recupero con il Bologna . Periodo nero per il Milan, che stasera (ore 20.45) ospita la Lazio di Baroni . I biancocelesti sono stati eliminati dalla Coppa Italia , 0-2 contro l' Inter ma la prestazione c'è stata. Stasera, con tre punti al Meazza, Zaccagni e compagni, si porterebbero momentaneamente al quarto posto in attesa di Juventus-Verona .

Segnano entrambe al Meazza? Le migliori quote

A San Siro la Lazio ha perso le ultime cinque partite giocate contro il Milan, che in questo campionato in casa ha perso solo contro il Napoli. Per il resto, 6 vittorie e 6 pareggi con 20 gol fatti e 9 subìti. La Lazio in trasferta non ha mezze misure: sette vittorie, cinque ko e un solo pareggio, arrivato proprio la scorsa settimana in casa del Venezia. Lontano dall'Olimpico i biancocelesti hanno messo a segno 20 reti, 15 quelle al passivo. Uno score che rende plausibile la scelta dell'esito Goal, offerto a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.66 da Bwin e a 1.65 da Planetwin.

Da segnalare che, nelle ultime quattro gare di campionato, il Milan non ha mai segnato un gol prima del riposo. L'esito Over 0,5 Casa 1° tempo è quotato a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.77 da Eurobet.