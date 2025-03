Villarreal-Espanyol, il pronostico: un segno sembra "obbligato"

Prima vittoria in trasferta, sette giorni fa, per l’ Espanyol che è riuscito nell’impresa al dodicesimo tentativo (prima 2 pareggi e 9 ko). Difficile che conceda il bis stasera in casa di un Villarreal lanciatissimo alla ricerca del quarto posto .

Comparazione quote: segno 1

L’Espanyol, vicino alla zona retrocessione, ha 17 punti in meno del Sottomarino Giallo (che però in cvasa tende a concedere spesso almeno una rete ai suoi avversari) e il segno “1” sembra obbligato: vale 1.40 per Cplay e Sisal, 1.39 per Planetwin.

Per chi crede che entrambe possano segnare (in casa il Villarreal fa registrare ben 10 esiti Goal in 12 partite) l'offerta di Cplay è pari a 1.90, contro l'1.87 di Bwin e l'1.85 di Zona Gioco.