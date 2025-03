Champions League, Real-Atletico: chi vince il derby di Madrid? Quote e pronostico

Come se non bastassero le sfide in campionato stavolta il derby di Madrid ha il sapore europeo. Dopo aver eliminato nei playoff il Manchester City il Real trova sulla sua strada i cugini dell’ Atletico , formazione contro la quale negli ultimi tre scontri diretti (i due del campionato scorso più l’andata de LaLiga di quest’anno) è sempre finita in parità (tre volte 1-1).

Segnano entrambe? Ecco le quote

Almeno una rete ciascuno l’hanno realizzata anche nelle sei sfide precedenti (dove ci sono anche Supercoppa e Coppa del Re) per cui, a questo punto, la scelta è duplice. Si inverte la tendenza oppure si continua con un altro esito Goal? Forse meglio la seconda ipotesi. Almeno una rete per parte vale 1.77 per Cplay, 1.75 per Bwin e 1.70 per Planetwin.

Per la vittoria del match, secondo i bookmaker, il Real è super favorito. L'offerta di Cplay per il segno 1 è pari a 1.91, su Zona Gioco si scende a 1.89 e su Bwin a 1.85.