Champions League, l'Inter di Inzaghi parte favorita contro il Feyenoord

Il precedente del 2002: nerazzurri eliminati in semifinale di Coppa Uefa

Van Persie si gioca molto in casa, dove il suo Feyenoord ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate tra campionato e Champions League (brilla anche un 3-0 al Bayern Monaco ma c’era ancora Santiago Gimenez...). Secondo gli esperti SisalTipster, l’Inter ha il 60% di possibilità di sbancare il “De Kuip” mentre si scende in picchiata al 17% per la vittoria del Feyenoord. Dopo diverse trasferte in cui non ha brillato, l’Inter potrebbe tornare a segnare almeno un gol in entrambi i tempi: al 38%. Siamo entrati nella fase ad eliminazione diretta e ogni errore si paga a caro prezzo. Al 28% l’arbitro norvegese Eskas assegnerà un calcio di rigore mentre al 26% sarà protagonista il Var. Nelle fila dell’Inter uno dei maggiori indiziati a lasciare il segno è Lautaro Martinez, il sesto gol dell’argentino nel torneo è proposto al 36%. Da un argentino all’altro, Juliàn Carranza, che con il suo gol ha estromesso il Milan dalla competizione. Un graffio dell’attaccante (anche) ai nerazzurri è dato al 18%. L’Inter è squadra temibile sui calci da fermo e Stefan de Vrij (olandese), marcatore all’11%, potrebbe concedersi un’incursione vincente nell’area avversaria. Sponda Feyenoord, il nazionale slovacco Hancko (dieci presenze e un gol in questa edizione del torneo) all’11% sarà presente nel tabellino marcatori.

Psg-Liverpool, il primo round sulla carta è equilibrato

Dopo il 15° posto nella fase campionato, il Psg ha passeggiato col Brest (complessivo 10-0) nei playoff, regalandosi... il Liverpool. Con sette vittorie e una sola sconfitta i “Reds” hanno chiuso in vetta alla classifica della prima fase, centrando l’ottava qualificazione di fila alla fase ad eliminazione diretta. Secondo gli esperti SisalTipster gli inglesi sono nettamente favoriti per staccare il biglietto per i quarti di finale: al 62% la squadra di Slot sarà una delle migliori otto d’Europa contro il 38% di cui sono accreditati i francesi. Per quanto riguarda l’esito di questa prima sfida al “Parco dei Principi”, però, le percentuali sono decisamente più bilanciate. Anzi, qui è il Paris ad avere il muso davanti. Al 40% vinceranno i francesi (ultimo ko casalingo il 6 novembre, contro l’Atletico Madrid), gli inglesi inseguono con il loro 34%. Lo scorso 22 gennaio, a Parigi, la squadra di Luis Enrique ha battuto 4-2 in rimonta il Manchester City. Da valutare lo scenario di un “Ribaltone” in Psg-Liverpool, indicato al 16%. Nel corso del torneo le due formazioni hanno segnato due gol a testa da fuori area. Una “prodezza” di questo tipo in Psg-Liverpool è proposta al 33%. Il duello si accende anche in panchina, dove siedono due totem come Luis Enrique e Slot. Al 18% riceveranno un cartellino giallo durante il match. In Premier League Mohamed Salah ha numeri stellari, un po’ meno in Champions League dove lo score recita tre gol e quattro assist. Sul trono dei possibili marcatori siede dunque l’egiziano, indicato al 40%, mentre le chances di una doppietta sono fissate all’11%. Nell’attacco del Psg non ci sono “prime donne”, il miglior marcatore è Ousmane Dembele con sei centri. Al 36% il nazionale francese graffierà gli inglesi. Psg-Liverpool sarà anche la sfida tra due degli esterni più forti in circolazione. Hakimi (doppietta al Lione in campionato) ha nel suo repertorio gol o assist, al 29%. Stesso discorso per Trent Alexander-Arnold, anche se nel suo caso l’eventualità “gol o assist” scende al 24%.

Di nuovo Benfica-Barcellona, aria di show

Dopo aver battuto il Monaco nei playoff, il Benfica ritrova il Barcellona che ha chiuso la prima fase al secondo posto in classifica. Il 21 gennaio le due squadre hanno dato vita ad uno dei match più memorabili di questa edizione (e non solo). Il risultato finale è stato di 5-4 per il Barcellona, sotto 2-4 fino al 78’. Per la seconda volta, in Champions League, il Barça è riuscito ad espugnare Lisbona, era capitato nel lontano 2012. Trasferta dunque non facile per una squadra che, vale la pena ricordarlo, ha messo a segno 28 reti, miglior attacco della “fase campionato”. Ci sono dunque le premesse per divertirsi, tanto che almeno tre reti totali sono ritenute probabili al 66% dagli esperti SisalTipster. Al 30%, come accaduto nel precedente sopra citato, entrambe le squadre segneranno almeno due reti. Per la vittoria finale sono favoriti al 51% gli spagnoli, imbattuti in trasferta dal 10 novembre. La “rivincita” dei portoghesi invece è stimata al 25%. Quando vede il Benfica (e non solo) si esalta. Robert Lewandowski ha segnato in cinque partite consecutive contro la squadra lusitana e la doppietta su rigore al “da Luz” gli ha permesso di portare a 9 il suo bottino persnale contro le Aquile. Al 45% il nazionale polacco toccherà “quota 10”. Di fronte però c’è un signor attaccante, Vangelis Pavlidis, a segno sia all’andata che al ritorno contro il Monaco. L’ottavo centro nel torneo da parte del bomber greco è offerto al 33%. Secondo gli esperti SisalTipster il Barcellona ha le maggiori probabilità di accedere ai quarti di Champions League. Al 79% gli spagnoli elimineranno il Benfica al termine del doppio confronto. Solo un 21% per l’ipotesi che siano i portoghesi a staccare il biglietto per il turno successivo

Bayern Monaco, missione rivincita contro la “bestia nera” Leverkusen

Tre vittorie e altrettanti pareggi. Questo il computo relativo agli ultimi sei precedenti tra Bayern e Leverkusen. La sfida di andata del derby tedesco in Champions, però, sulla carta ha un chiaro favorito. Secondo gli esperti SisalTipster, infatti, al 54% il Bayern vincerà il match mentre il pareggio (uscito negli ultimi due scontri diretti in campionato) si attesta sul 25%. Clima “caldissimo” all’Allianz Arena, nessuno tirerà indietro la gamba e in questo contesto potrebbe scapparci un cartellino rosso: al 17%. L’ipotesi che possa vedersi un gol di un giocatore entrato dalla panchina, invece, è data al 36%. Gioventù e qualità sono un binomio vincente. Ecco perchè la sfida nella sfida tra Wirtz e Musiala (già colonne della nazionale tedesca) è uno dei motivi di interesse del match. Il fantasista del Bayer Leverkusen che segna o fa assist è proposto al 30%, leggermente più accreditato il gioiello bavarese che al 40% sarà determinante per i suoi con gol oppure passaggio vincente.