Pronostico e quote di Feyenoord-Inter: ecco i consigli su cosa giocare

Under 2,5 oppure Over? Ecco la scelta

Certo i nerazzurri qualche scivolone lo hanno fatto registrare (doppio ko ravvicinato a Firenze contro la Fiorentina prima e a Torino contro la Juventus poi) ma, nell’economia globale della stagione l’undici di Inzaghi continua ad essere protagonista su tutti i fronti (campionato, Coppa Italia e Champions League).

Il Feyenoord in Eredivisie occupa al momento la quarta posizione, procede a corrente alternata e nelle ultime tre giornate ha battuto solo di misura l’Almere (ultima della classe) pareggiando, prima e dopo, contro Breda e Nijmegen che sono entrambe a ridosso del terz’ultimo posto (che impone lo spareggio per restare nella massima serie).

L’Inter, nell’ultima di campionato a Napoli, ha pareggiato ma ha dimostrato una certa stanchezza per cui, tirando le somme, stasera a Rotterdam ci può stare il “2” (come dicono le quote) ma anche l’Under 2,5 sembra un esito da non disdegnare. Massimo due reti totali in Feyenoord-Inter si giocano a 2.02 su Cplay e Begamestar, a 2 su Bwin e Zona Gioco. Il 2 nerazzurro è quotato a 1.54 da Cplay, a 1.53 da Snai e a 1.52 da Sisal.