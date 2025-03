Pronostico Roma-Athletic Bilbao, atto secondo: le quote del match

Dopo aver superato il Porto nei playoff, sotto con l’ Athletic Bilbao. La Roma di Ranieri ospita all’ Olimpico una delle squadre favorite per la vittoria dell’ Europa League . Uno “status” che i baschi hanno consolidato in virtù di uno score di tutto rispetto nella prima fase: sei vittorie, un ko e un pareggio, maturato proprio contro i giallorossi .

Roma imbattuta, massimo tre reti: la quota della combo

In casa la Roma ha una marcia in più, lo dicono i numeri: 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 partite e, nel periodo considerato, Dybala e compagni hanno segnato almeno 2 gol in 10 occasioni. Di contro, l’Athletic ha subìto gol nelle ultime 5 trasferte e la sua ultima vittoria risale al 19 gennaio, 2-1 in casa del Celta in campionato.

I numeri spingono dunque il pronostico dalla parte degli uomini di Ranieri, la cui vittoria è offerta a 2.30 da Cplay e Begamestar, a 2.25 da Bwin e Planetwin. Una “combo” in un match del genere potrebbe rivelarsi una valida strategia. Un esempio? La 1X più Under 3,5, in grado di coprire diversi risultati. Tale opzione vale 1.70 per Cplay e Begamestar, 1.62 per Elabet.