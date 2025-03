Pronostico Ajax-Eintracht, il dato "casalingo" degli olandesi è sorprendente

Ci sono voluti i tempi supplementari per raggiungere gli ottavi di Europa League . Dopo il brivido con l’Union Saint-Gilloise, l’ Ajax di Farioli è chiamato a superare l’ostacolo Eintracht , che rispetto agli olandesi ha chiuso la prima fase con 3 punti in più (16 contro 13).

Sfida da Goal? Cosa dicono le quote

Real Sociedad, Lazio e Rfs (Lettonia): questi gli avversari con cui l’Ajax ha perso durante la “fase campionato”, facendo addensare altre nubi sul suo percorso nel torneo. L’Eintracht ha chiuso la sua prima fase perdendo 2-0 con la Roma, quando però la promozione diretta agli ottavi era in cassaforte. Lontano da Francoforte, per il resto, i tedeschi hanno perso 3-2 a Lione, battuto Midtjylland (2-1) e Besiktas (3-1). Dunque, una formazione che tende a segnare e a subìre gol con disinvoltura, elemento che si sposa bene con le caratteristiche dell’Ajax.

In un contesto del genere l’esito Goal sembra potersi elevare al ruolo di protagonista, valutazione che trova riscontro nelle quote: a 1.53 su Cplay, 1.52 su Bwin e 1.50 su Zona Gioco. Da segnalare che ad Amsterdam, in questa lunga stagione, l’Ajax ha pareggiato solo una volta (campionato e coppe): era il 4 dicembre 2024, in Eredivisie contro l’Utrecht. Per chi crede in un risultato di parità alla “Johan Cruijff Arena”, l’offerta di Cplay è pari a 3.65, 3.60 quella di Snai e 3.50 quella di William Hill.