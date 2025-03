Pronostici Ligue 1, Tolosa-Monaco: ospiti favoriti ma...

In serata riflettori puntati sul campionato francese con la sfida Tolosa-Monaco . Sulla carta, osservando anche la classifica e i potenziali obiettivi da raggiungere, la formazione di casa può giocare con una certa serenità visto che non ha preoccupazioni di “vicinanza” alla zona retrocessione ma, allo stesso tempo, è abbastanza distante dalle posizioni che valgono l’Europa.

Monaco favorito ma quanti alti e bassi!

Il Monaco, al contrario, occupa al momento il quarto posto e deve cercare di cambiare il corso delle cose visto che nelle ultime sette esibizioni ha sempre vinto in casa (quattro volte) e perso in trasferta (le tre gare rimanenti). Continuando così l’esito del match di stasera sarebbe segnato ma appare difficile che tanta regolarità continui ancora.

Vale la pena sottolineare, però che il Tolosa da 11 turni non fa registrare il segno “1” alla fine del primo tempo (ovvero in casa non va al riposo in vantaggio e in trasferta al 45’ non è sotto nel punteggio). L’undici del Principato ha realizzato 48 reti e ne ha incassate 31, tante quante ne ha messe a segno il Tolosa (che ne ha prese 26). Forse il “Goal” è l’esito che si lascia preferire: a 1.58 su Cplay, 1.57 su Goldbet e 1.55 su Planetwin.