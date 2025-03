Serie A, 28ª giornata: il pronostico del testacoda Inter-Monza

Sulla carta quello in corso è un turno favorevole agli uomini allenati da Simone Inzaghi . La sua Inter è prima in classifica e al Meazza riceverà il Monza, ultimo. Alle spalle dei nerazzurri invece si consumano due sfide come Juve-Atalanta e Napoli-Fiorentina in cui qualcuno, per forza di cose, perderà un po' di terreno.

Inter vincente e Monza non segna? La quota della combo

In partite come questa è chiaro come sia l'Inter ad avere tutto da perdere. I nerazzurri sono chiamati a vincere per poi archiviare il "secondo tempo" della sfida con il Feyenoord, battuto 2-0 in Olanda. Per le quote, inevitabilmente, non c'è partita. Nelle due gare interne l'Inter ha vinto ma con un solo gol di scarto, contro Fiorentina e Genoa. Nell'occasione, l'ipotesi 1 handicap (0:1) è offerta a 1.41 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Elabet.

Il Monza non ha segnato in cinque delle ultime sei giornate, difficile che possa sbloccarsi contro la capolista. La combo 1+No Goal vale 1.57 per Cplay, Begamestar e Betsson.