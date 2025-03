Parma-Torino, il pronostico del match del Tardini

Punti importantissimi per il Parma quelli in palio oggi al Tardini contro il Torino . Punti necessari a mettere almeno qualche lunghezza di distanza dal terz’ultimo posto in attesa di scoprire cosa farà l’Empoli domani contro la Roma .

Cosa giocare? Ecco il consiglio

Nell’ultima in casa gli emiliani avevano un avversario difficile, il Bologna, e sono riusciti a batterlo 2-0. Un risultato fondamentale soprattutto perchè arrivato dopo che nelle tre altre esibizioni interne precedenti erano arrivati un pareggio con il Venezia e il doppio ko contro Lecce prima e Roma dopo. Adesso è la volta del Torino che ha vinto finora in trasferta quattro volte ma solo, nell’ordine, contro Venezia, Verona, Empoli e Monza (sette giorni fa), tutte squadre che navigano nelle zone pericolose della classifica.

Nelle ultime sei gare esterne i granata sono sempre riusciti a realizzare almeno una rete e una sequenza del genere così lunga migliora quella iniziale quando il Toro era andata a segno nelle prime cinque gare in trasferta (tra le due c’è un break di tre incontri senza reti lontano da casa). Il Parma viene da tre esiti NoGoal consecutivi e altrettanti esiti Under 2,5 di fila. Se questo dato lo andiamo ad abbinare al risultato dell’andata quando il match si chiuse a reti inviolate ecco che, forse, si può ipotizzare proprio l’Under 2,5 come l’esito più adatto su cui puntare. Questo esitosi gioca a 1.70 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su Bwin e Sisal.