Pronostico Man United-Arsenal, l'orgoglio dei Red Devils contro i favoriti Gunners

Negli ultimi tre precedenti si è sempre visto un esito: ecco quale

La parentesi europea ha aumentato notevolmente l'autostima dell'Arsenal, reduce dal roboante 7-1 rifilato al Psv nell'andata degli ottavi di Champions. Al contrario, il Manchester Utd di certo non sta brillando visto che è più vicino al fondo che alla testa della classifica ed è stato eliminato dalla Fa Cup per mano del Fulham.

La distanza dalla terz’ultima, in quanto a punti, è rassicurante ma la stagione dei “Red Devils” resta assai deludente. Per le quote i favori del pronostico sono tutti (o quasi) per il segno “2”. La vittoria esterna dei Gunners è proposta a 1.75 da Cplay e Bwin, a 1.73 da Snai. L'1 dello United paga 5 volte la posta su Lottomatica, Planetwin e William Hill.

Gli ultimi tre scontri diretti ufficiali sono terminati con massimo due reti totali. L'Under 2,5 è ritenuto più probabile dai bookmaker rispetto all'Over ed è a 1.65 su Cplay e Sisal, a 1.64 su Zona Gioco.